Глава РФ рассказал о том, как будут организованы эти здравоохранительные мероприятия.

Российский президент Владимир Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее поручение глава государства дал ответственным лицам в рамках обращения к лауреатам и победителям всероссийского конкурса "Учитель года". Политик добавил, что все мероприятия по здравоохранению учащихся должны быть организованы на местах: в детских садах и школах при участии выездных бригад.

На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Владимир Путин, президент РФ

Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время.

Фото и видео: Kremlin.ru