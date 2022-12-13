Путин сравнил Миллера с Соловьем-разбойником и пригласил на татами

Глава РФ оценил внешний вид гендиректора "Газпрома".

Российский президент Владимир Путин сравнил Алексея Миллера с Соловьем-разбойником и пригласил на татами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления по видеосвязи с сотрудниками государственной корпорации "Газпром". Мероприятие посвящено 30-летию с момента основания компании. Политик оценил внешний вид генерального директора предприятия, который присутствовал на торжественной церемонии, организованной на одной из улиц в Петербурге, со сдвинутой набок шапке.

И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера. Владимир Путин, президент РФ

Миллер заявил, что России нет равных в Арктике.

Фото и видео: Telegram / Пул N3