Миллер заявил, что России нет равных в Арктике

В "Газпроме" рассказали о работе на Ямале.

Глава российской государственной корпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что России нет равных в Арктическом регионе. Соответствующее заявление генеральный директор предприятия сделал в ходе официального выступления перед журналистами, говоря о работе компании на Ямале. Он подчеркнул, что страна находится "впереди планеты всей". В данном мероприятии по видеосвязи принимал участие глава государства Владимир Путин. Он поздравил компанию с 30-летием.

Накоплены собственные компетенции, опыт и знания. И "Газпром" создал новый центр газодобычи - Ямальский. В настоящее время идет обустройство новых крупных месторождений, добычи углеводородов. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Путин: "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках".

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