Путин сравнил Байдена и Трампа

По его словам, нынешний резидент США является политиком старой закалки.

Президент РФ Владимир Путин сравнил президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовала пресс-служба Кремля..

Отвечая на вопрос, с кем Москве предпочтительнее работать, если выбирать между Байденом и Трампом, глава государства выбрал нынешнего лидера США. Путин назвал Байдена более опытным и прогнозируемым. Также глава государства считает, что президент США является политиком старой закалки.

Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что заявления Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу.

Видео: kremlin.ru