Путин сравнил Байдена и Трампа

Президент РФ Владимир Путин сравнил президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовала пресс-служба Кремля..
Отвечая на вопрос, с кем Москве предпочтительнее работать, если выбирать между Байденом и Трампом, глава государства выбрал нынешнего лидера США. Путин назвал Байдена более опытным и прогнозируемым. Также глава государства считает, что президент США является политиком старой закалки.
Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что заявления Блинкена о бежавшем из России прадеде могут привести к провалу.
Видео: kremlin.ru
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