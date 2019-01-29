Путин: спецоперация на Украине стала спасением для Запада

Российский президент Владимир Путин считает, что специальная военная операция на Украине стала спасением для Запада. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Политик назвал СВО спасательным кругом для стран, так как они смогли свалить все свои проблемы на Москву.
Сами натворили дел и ищут виновных... Нам, может, было приятно услышать, что мы такие всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе и в США, в Европе, еще что-то там творим такое, что всех лихорадит... Но это не соответствует действительности.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны уверен в том, что рост цен на продукты и нефть, а также энергетический кризис стали результатом ошибочной политики Евросоюза и Вашингтона.
Путин назвал россиян сильными людьми, которые справятся с любой задачей.
Фото и видео: ПМЭФ
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