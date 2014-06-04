Глава РФ напомнил о многолетней истории страны.

Российский президент Владимир Путин назвал россиян сильными людьми, которые справятся с любой задачей. Такое заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По мнению политика, страна справится с любыми будущими угрозами и вызовами, о чем свидетельствует ее тысячелетняя история.

Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом, как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны. Владимир Путин, президент РФ

Путин обвинил Запад в ограблении беднейших стран.

Фото и видео: ПМЭФ