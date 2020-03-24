У главы государства назначена встреча с правительством.

Президент России Владимир Путин созвал совещание из-за ситуации с коронавирусом. У главы государства назначена встреча с правительством.

Мы через пару часов с правительством соберемся, пообсуждаем эти вопросы, - сказал Путин.

Об этом президент заявил во время совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На нём обсуждалась эпидемиологическая обстановка в стране.

Собянин считает, что темпы распространения COVID-19 в России высокие.

Ранее сообщалось, что Путин будет участвовать в экстренном саммите G20 по коронавирусу.

Видео: YouTube / NBC News