Президент России Владимир Путин созвал совещание из-за ситуации с коронавирусом. У главы государства назначена встреча с правительством.
Мы через пару часов с правительством соберемся, пообсуждаем эти вопросы, - сказал Путин.
Об этом президент заявил во время совещания с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На нём обсуждалась эпидемиологическая обстановка в стране.
Собянин считает, что темпы распространения COVID-19 в России высокие.
Ранее сообщалось, что Путин будет участвовать в экстренном саммите G20 по коронавирусу.
Видео: YouTube / NBC News
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