Глава России напомнил о готовности вести переговоры по мирному урегулированию с Киевом.

Украинские власти на текущий момент пока что не готовы обсуждать территориальный вопрос с Москвой. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент России Владимир путин указал аудитории, что уверен в том, что до конца 2025 года наши боевые подразделения смогут добиться новых успехов на линии соприкосновения с армией киевского режима. Политический лидер назвал взятие города Красноармейска российскими военными очень важным событием для продвижения СВО.

Уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент напомнил о том, что все кризисные ситуации начались с государственного переворота на Украине в 2014 году, а также с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам заключенных Минских соглашений.

Песков: Путин будет встречать Новый год с родными и близкими.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025