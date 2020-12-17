Путин сообщил о "мусорной реформе" в России

Необходимо перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковочных изделий.

Президент России Владимир Путин призвал перенести нагрузку по утилизации мусора на производителей упаковки. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, на сегодняшний день одна из главных задач по реформе ТКО заключается в том, чтобы добиться расширенной ответственности между производителями продукта и его упаковщиками. Необходимо перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковочных изделий.

Я вас уверяю, что правительство этим занимается, и регионы занимаются. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина