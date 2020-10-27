Путин сообщил, что в новых регионах более 300 тыс. детей прошли медобследование

Глава РФ заслушал доклад Татьяны Голиковой.

Более 300 тысяч несовершеннолетних граждан на территории Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли медицинское обследование после вхождения новых регионов в состав страны. Соответствующие статистические данные в рамках правительственного совещания привел коллегам глава государства Владимир Путин. Российский президент попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить о проведенной работе по медицинскому обследованию пациентов и тем мероприятия, которые все еще предстоит провести. Также политика интересовал вопрос летнего отдыха детей в лагере "Артек". Он напомнил, что Россия будет в 2025 году отмечать столетие этого учреждения.

В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей... Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru