Путин сообщил Совбезу о разговорах с главами Армении и Азербайджана

Члены совета призвали к прекращению огня.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности рассказал о разговорах с главами Армении и Азербайджана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "360".

Телефонный разговор Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном состоялся перед встречей российского президента с главами МИДов двух стран.

Отметим, что члены Совбеза в очередной раз призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Ранее мы писали, что Баку и Ереван приняли предложение Путина о консультациях в Москве.

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