Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах

На предложение о возможности участия иноагентов в общественных советах органов власти Путин ответил, что "это смешно".

Президент России Владимир Путин согласился обсудить риски законодательства об иностранных агентах. Заявление он сделал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он отметил, что если члены СПЧ считают, что юридическая техника закона недостаточно ясно выражает принципиальные моменты, то эти моменты нужно проработать.

По мнению Путина, маркировка иноагента предлагается, чтобы обозначить лицо как получателя денежных средств из-за рубежа. Он отметил, что это не приведёт к запретительным шагам со стороны государства.

Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы на осуществление своей деятельности. Владимир Путин, президент России

На предложение о возможности участия иноагентов в общественных советах органов власти Путин ответил, что "это смешно" и "такое сложно даже представить".

Ранее президент отметил важность железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией.

Видео: kremlin.ru