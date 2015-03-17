  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:23
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: снижение ВВП по итогам года будет примерно 2,5%

0 0

Глава государства напомнил, что ранее говорил о прогнозируемом снижении ВВП.

Снижение ВВП России по итогам 2022 года будет примерно 2,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства напомнил, что ранее говорил о прогнозируемом снижении ВВП. Он подчеркнул, что на тот момент прогнозируемый показатель составлял 2,9%.

Но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать.

Видео: kremlin.ru

Теги: ввп, владимир путин, президент россии, снижение
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии