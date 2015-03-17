Путин: снижение ВВП по итогам года будет примерно 2,5%

Глава государства напомнил, что ранее говорил о прогнозируемом снижении ВВП.

Снижение ВВП России по итогам 2022 года будет примерно 2,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства напомнил, что ранее говорил о прогнозируемом снижении ВВП. Он подчеркнул, что на тот момент прогнозируемый показатель составлял 2,9%.

Но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать.

Видео: kremlin.ru