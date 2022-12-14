Он призвал защищать людей от всех возможных болезней.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинацию от гриппа надо продолжать. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что в России длинная зима, а начало весны бывает холодным. Он призвал защищать людей от всех возможных болезней. Также Путин отметил, что, несмотря на окончание массовой вакцинации, "нужно внимательно следить за тем, что происходит и своевременно реагировать".

Ранее Путин заявил, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Видео: kremlin.ru