Путин рассказал, в каком городе России хотел бы жить

Сегодня, 23 декабря, в Манеже в Москве проходит 17-я ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства отвечает на вопросы журналистов.
Журналистка задала российскому лидеру вопрос по поводу того, где бы он хотел жить, исключая из списка Москву и Петербург. Путин ответил, что в первую очередь подумал про город на Неве, так как он здесь родился.
Петербург - мой родной город, поэтому когда вы задали вопрос, я подумал про Петербург <…> У нас сейчас развиваются малые города. Сейчас мы принимаем усилия по развитию инфраструктуры прежде всего <…> Одна из наших задач – увеличить мобильность населения. Краснодар хорошо развивается, прибрежные зоны как развиваются <…> Мне кажется, у нас много красивых мест, красивых достойных, где человек может чувствовать себя комфортно.
Владимир Путин, президент России
На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что главы регионов в пандемию проявили себя в высшей степени ответственно.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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