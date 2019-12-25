Он считает, что такое отношение закрепилось в сознании народа.

Президент России Владимир Путин сказал, что считает "бизнесменов-торгашей" жуликами. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

Глава государства рассказал, что считает предпринимателей в сфере торговли жуликами.

Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так… Мы все так думаем, - сказал Путин.

Президент отметил, что такое отношение закрепилось в сознании народа, частью которого он является. Президент считает, что такая ситуация характерна только для России. В странах Западной Европы малый бизнес, по его мнению, играет значимую роль.

Ранее Путин назвал Ходорковского жуликом.