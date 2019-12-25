Президент России Владимир Путин сказал, что считает "бизнесменов-торгашей" жуликами. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.
Глава государства рассказал, что считает предпринимателей в сфере торговли жуликами.
Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так… Мы все так думаем, - сказал Путин.
Президент отметил, что такое отношение закрепилось в сознании народа, частью которого он является. Президент считает, что такая ситуация характерна только для России. В странах Западной Европы малый бизнес, по его мнению, играет значимую роль.
Ранее Путин назвал Ходорковского жуликом.
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