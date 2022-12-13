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Путин: системные попытки Запада разрушить экономику РФ не удались

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Глава государства отметил, что у Запада "ничего не получится, но и успокаиваться ни в коем случае нельзя".

Cистемные попытки Запада разрушить экономику России не удались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.

Глава государства отметил, что у Запада "ничего не получится, но и успокаиваться ни в коем случае нельзя". Он подчеркнул, что все действия западных стран против России рассчитаны как на быстрый результат, так и на среднесрочную перспективу. По словам президента, из-за этого возникают проблемы с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, отключением от коопераций, с логистическими цепочками.

Ранее Путин заявил, что количество киберпреступлений превысило полмиллиона.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, запад, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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