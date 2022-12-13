Путин: количество киберпреступлений превысило полмиллиона

Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений.

Количество киберпреступлений превысило полмиллиона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.

По его словам, по итогам 2022 года число таких преступлений составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Президент отметил, что важно постоянно информировать граждан о новых разновидностях подобных преступлений. Он добавил, что также необходимо учить, как повышать цифровую грамотность людей.

Ранее Путин заявил о позитивной тенденции в повышении раскрываемости преступлений в России.

Видео: kremlin.ru