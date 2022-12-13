Путин заявил о позитивной тенденции в повышении раскрываемости преступлений в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о позитивной тенденции в повышении раскрываемости преступлений в стране. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД.
Глава государства отметил, что согласно статистике 2022 года удалось улучшить целый ряд важных показателей. К ним президент отнес повышение раскрываемости преступлений.
Об этой проблеме говорили многократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поручил оперативно комплектовать в новых регионах территориальные структуры МВД.
Видео: kremlin.ru
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