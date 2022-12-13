Путин заявил о позитивной тенденции в повышении раскрываемости преступлений в России

По словам президента, согласно статистике 2022 года удалось улучшить целый ряд важных показателей.

Президент РФ Владимир Путин заявил о позитивной тенденции в повышении раскрываемости преступлений в стране. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии МВД.

Глава государства отметил, что согласно статистике 2022 года удалось улучшить целый ряд важных показателей. К ним президент отнес повышение раскрываемости преступлений.

Об этой проблеме говорили многократно, и важно, что определенная позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил оперативно комплектовать в новых регионах территориальные структуры МВД.

Видео: kremlin.ru