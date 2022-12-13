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Путин поручил оперативно комплектовать в новых регионах территориальные структуры МВД

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Президент подчеркнул, что жители новых регионов должны чувствовать себя под защитой закона.

Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно комплектовать в новых регионах территориальные структуры МВД. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД.

Глава государства напомнил, что на недавней коллегии прокуратуры говорил о необходимости задействовать людей, которые "на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм". Путин распорядился полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.

Президент подчеркнул, что жители новых регионов РФ должны чувствовать себя под защитой закона, а также быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД.

Ранее Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мвд, новые регионы, президент россии, структуры
Категории: Лента новостей, Новости России,

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