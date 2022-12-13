Путин призвал оперативно перевести в "цифру" все процедуры в сфере миграции

Глава рассказал о задачах по миграционной работе.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что стране важно оперативно перевести в "цифровой формат" все процедуры, в том числе и включающие получение гражданства, получения вида на жительство, разрешений на работу иностранных граждан и других документов. Соответствующее поручение глава государства сделал в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов страны. Лидер страны рассчитывает, что сотрудники МВД смогут более плотно сотрудничать с экспертами и коллегами из кабинета министров, профильных ведомств, которые успели накопить опыт формирования удобных, современных и понятных для граждан услуг и сервисов. Правительство окажет методическую поддержку и прокоординирует работу.

Оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными... Владимир Путин, президент РФ

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