Путин: сельское хозяйство - "не советские колхозы", а высокотехнологическая отрасль

Российское сельское хозяйство на сегодняшний день представляет из себя не "советские колхозы", а высокотехнологичную отрасль, которая оказывает значительное влияние на развитие одугих отечественных производств. Соответствующее заявление в рамках выступления перед работниками предприятиями "Тулажелдормаш" сделал глава государства Владимир Путин.
Сельское хозяйство - это не просто "советские колхозы". Оно потянуло за собой массу других производств - сельхозтехнику, минеральные удобрения, программное обеспечение, космические средства используются для сельхозпроизводства.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: реальные зарплаты в этом году должны вырасти на 3-5%.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все