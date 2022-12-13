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Путин: сельское хозяйство - "не советские колхозы", а высокотехнологическая отрасль

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Глава РФ рассказал о том, как АПК влияет на российские производства.

Российское сельское хозяйство на сегодняшний день представляет из себя  не "советские колхозы", а высокотехнологичную отрасль, которая оказывает значительное влияние на развитие одугих отечественных производств. Соответствующее заявление в рамках выступления перед работниками предприятиями "Тулажелдормаш" сделал глава государства Владимир Путин.

Сельское хозяйство - это не просто "советские колхозы". Оно потянуло за собой массу других производств - сельхозтехнику, минеральные удобрения, программное обеспечение, космические средства используются для сельхозпроизводства.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: апк, владимир путин, сельское хозяйство, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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