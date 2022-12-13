Путин: сельское хозяйство - "не советские колхозы", а высокотехнологическая отрасль

Глава РФ рассказал о том, как АПК влияет на российские производства.

Российское сельское хозяйство на сегодняшний день представляет из себя не "советские колхозы", а высокотехнологичную отрасль, которая оказывает значительное влияние на развитие одугих отечественных производств. Соответствующее заявление в рамках выступления перед работниками предприятиями "Тулажелдормаш" сделал глава государства Владимир Путин.

Сельское хозяйство - это не просто "советские колхозы". Оно потянуло за собой массу других производств - сельхозтехнику, минеральные удобрения, программное обеспечение, космические средства используются для сельхозпроизводства. Владимир Путин, президент РФ

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