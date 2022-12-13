Путин: реальные зарплаты в этом году должны вырасти на 3-5%

Глава РФ рассказал о росте оплаты труда.

Реальная зарплата на территории страны в текущем году должна увеличиться на три-пять процентов. Соответствующее заявление в рамках общения с сотрудниками отечественного предприятия "Тулажелдормаш" сделал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что за прошлые месяцы, по завершению 2022 года в России стала расти оплата труда. Лидер РФ добавил,что реальные располагаемые доходы местного населения должны будут возрасти до двух-трех процентов.

Где-то 0,3, 0,4, 0,6%. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9%. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что в ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ не должно быть.

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