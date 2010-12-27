Путин сделал новогодний подарок замначальнику полиции Петербурга

Подобное в стране происходит впервые.

Замначальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Ильину присвоили звание генерал-майора. Приказ об этом 30 декабря подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 31 декабря на Официальном интернет-портале правовой информации правительства.

Должность Ильина не предусматривает генеральское кресло. В полиции заведено, что заместители глав получают лишь полковника.

Новоиспеченный генерал-майор раньше работал с организованной преступностью, был начальником Центром по противодействию экстремизму регионального ГУВД. Также Ильин с 2012 по 2014 год руководил Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД в регионе.

Ранее впервые за шесть лет Путин поздравил с новогодними праздниками президента Украины.

Фото: мвд.рф