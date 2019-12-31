Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Политики обменялись пожеланиями друг другу на Новый год.

Президенты России и Украины провели телефонный разговор. Первые за шесть лет Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками главу Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В последний раз звонок состоялся в 2013 году, тогда Путин общался с Виктором Януковичем. Российский лидер ни разу не поздравил с НГ Петра Порошенко (пятого президента), руководившего страной с 2014 по 2019 года.

Общение с шестым президентом Украины прошло днем 31 декабря. Стороны высказались за налаживание российско-украинских отношений в 2020 году. Они также обсудили обмен пленными с Донбассом, который состоялся 29 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина.

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