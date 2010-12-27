Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина

Кремль создал спецпроект, посвященный деятельности Владимира Путина.

Кремль на официальном сайте 20.kremlin.ru опубликовал серию фотографий и видеороликов к 20-летию президентства Путина. Чтобы посмотреть все материалы, у человека уйдет на это 2,5 часа. В общей сложности администрация опубликовала 600 снимков и 100 видео.

Часть из них хорошо известна, часть уже наверняка забылась, а некоторые публикуются впервые прокомментировал спикер

Дмитрий Песков добавил, что альбом включает в себя избранные моменты, связанные с работой Путина. Речь идет как о президентстве, как и должности главы правительства. Сейчас доступны материалы с 1999 по 2004 года, но позже недостающие данные догрузят.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом.

Фото и видео: 20.kremlin.ru

