Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом

Глава США Дональд Трамп в списке присутствует.

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом. При этом в списке, опубликованном на сайте Кремля, не присутствуют главы Украины Владимир Зеленский и Грузии Саломе Зурабишвили.

На вопрос журналистов, почему этих людей нет в поздравительном списке, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости список будет дополняться.

Стоит отметить, что Путин и в прошлом году не поздравил своих коллег из Украины и Грузии с наступающим Новым годом. Тогда президентом Украины был еще Петр Порошенко.

В свою очередь американского лидера Дональда Трампа поздравили с праздником. Путин напомнил коллеге, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность. Москва выступила за нормализацию отношений с Вашингтоном.

Видео: YouTube / BBC News, SHOWTIME, CNN, Israel"s Foreign Affairs Min