Путин считает необоснованным возбуждение дел после уплаты бизнесом налоговых долгов

Глава государства сказал, что для бюджета выгодно не возбуждать дела в таких случаях.

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами "Деловой России" заявил, что не видит необходимости возбуждать уголовные дела по налоговым нарушениям после того, как задолженность уже была погашена бизнесом. По его словам, для бюджета выгодно не возбуждать дела в таких случаях.

Это будет стимулировать должника гасить соответствующую задолженность, это для государства в конечном итоге правильное было бы решение. Владимир Путин, президент России

Путин также сказал, что такие встречи с бизнесом необходимы для налаживания обратной связи.

Ранее мы писали, что правительство разрабатывает перечень продуктов с наценкой до 5%.

Видео: kremlin.ru