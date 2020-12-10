Он назвал правозащиту важной и благородной миссией.

Президент России Владимир Путин считает, что пандемия изменила отношения между государством и гражданином. Мнением он поделился на заседании Совета по правам человека.

Глава государства считает, что пандемия коронавируса изменила принципы социального общения. По его словам, СПЧ и другие правозащитные организации вносят большой вклад в защиту прав человека в России. Президент назвал это важной и благородной миссией, отметил, что она требует решительности, кропотливого труда и знаний.

Это также приобрело новое измерение. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.

Видео: kremlin.ru