Президент России Владимир Путин считает, что пандемия изменила отношения между государством и гражданином. Мнением он поделился на заседании Совета по правам человека.
Глава государства считает, что пандемия коронавируса изменила принципы социального общения. По его словам, СПЧ и другие правозащитные организации вносят большой вклад в защиту прав человека в России. Президент назвал это важной и благородной миссией, отметил, что она требует решительности, кропотливого труда и знаний.
Это также приобрело новое измерение.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.
Видео: kremlin.ru
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