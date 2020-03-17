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Путин считает, что каждое второе преступление в России не раскрывается

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Тему раскрываемости поднимали уже не раз.

Президент России Владимир Путин считает, что каждое второе преступление в России не раскрывается. Глава государства заявил, что в стране вновь начало расти количество нераскрытых преступлений. Об этом он говорил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, на котором обсуждалась работа надзорного органа в 2019 году.

В прошлом году впервые, начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло, - сказал Путин.

Он отметил, что тему раскрываемости поднимали уже не раз. Президент призвал прокуроров и их коллег из правоохранительных органов задуматься над ней.

Ранее Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях.

Теги: преступность, прокуратура, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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