К этому политик призвал представителей Генпрокуратуры России.

Владимир Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях. Об этом президент России заявил во время выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Актуальное и крайне значимое направление вашей работы - противодействие коррупции прокомментировал спикер

Политик отметил, что особенно это касается защиты бюджетных средств. Глава страны добавил, что в РФ выделяются колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач. Речь идет о реализации национальных проектов, государственных и муниципальных задач и гособоронзаказа. Он считает, что прокурорам необходимо обеспечить сохранность средств и их эффективное использование.

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Видео: YouTube/Правительство России