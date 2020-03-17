Владимир Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях. Об этом президент России заявил во время выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Актуальное и крайне значимое направление вашей работы - противодействие коррупции
прокомментировал спикер
Политик отметил, что особенно это касается защиты бюджетных средств. Глава страны добавил, что в РФ выделяются колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач. Речь идет о реализации национальных проектов, государственных и муниципальных задач и гособоронзаказа. Он считает, что прокурорам необходимо обеспечить сохранность средств и их эффективное использование.
Ранее Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию.
Видео: YouTube/Правительство России
Обсуждение ( 1 )
Пётр I Великий: "Каждый, укравший из государственной казны денег больше, чем стоит верёвка, должен быть на этой верёвке и повешен"
Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ выявлено в 2019 году 26 коррупционных преступлений, которые были совершены чиновниками в ходе осуществления национальных проектов.
Как говорил Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса».
«Деньги, выделяемые на нацпроекты - это деньги, я позволю себе такое сравнение, на святые цели, и они должны дойти до каждого получателя», - заявил на заседании Госсовета первый вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев. (27 декабря 2005 г.)
«Святые цели» и цена вопроса:
Проект № 1. Образование
ЦЕНА ВОПРОСА в 2006 году: 21,68 млрд. рублей.
Проект № 2. Развитие АПК (агропромышленного комплекса)
ЦЕНА ВОПРОСА в 2006 году: 14,2 миллиарда рублей.
Проект № 3. «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
ЦЕНА ВОПРОСА в 2006 году: 86,22 млрд. рублей.
Проект № 4. «Здоровье»
ЦЕНА ВОПРОСА в 2006 году: 57,9 млрд. рублей.
Буквально сразу, с февраля 2006 года 180 млрд. рублей на нацпроекты пустили в дело.
На вопрос журналистов: «НЕ РАЗВОРУЮТ ЛИ ДЕНЬГИ?», последовали малоутешительные ответы:
- «Какую-то часть все равно украдут», - подметил бывший министр сельского хозяйства РФ Виктор СЕМЕНОВ. – «Однако на этот раз создан такой механизм, который не позволяет украсть много. Слишком строгая отчетность. Но наш чиновник такой изворотливый, что все равно что-нибудь придумает...»
Борис РЕЗНИК, депутат Госдумы РФ, член парламентской комиссии по борьбе с коррупцией: «Очень бы не хотелось, чтобы деньги на каком-то этапе разворовали. За программы “Здоровье” и “Образование” можно особо не волноваться - каждый участковый врач, учитель, вуз подсчитаны, и меньше той суммы, что им обещано, они не получат. А вот строительство жилья и сельское хозяйство вызывают опасения. Там очень много лазеек. На стройке можно цемента недосыпать, более дешевые материалы использовать. А в сельском хозяйстве можно свалить на заморозки. Я против того, чтобы туда вливали деньги. Людям надо дать землю и возможность на ней работать».
А первый вице-премьер Д.Медведев особо подчеркнул, что к практической работе на ближайшие годы подключаются российские регионы, и многое будет зависеть от согласованных действий властей и ни одна копейка не должна затеряться по дороге до народа…
В 2006 году в субъектах Российской Федерации были назначены должностные лица, ответственные за реализацию национальных проектов.
И как говорил М.Горбачёв, «отец перестройки», в народе метко переиначенный, как «отец дрестройки»: «Главное нАчать» и «процесс пошел»…
В ДОТАЦИОННОМ И ДЕПРЕССИВНОМ регионе - Пензенской области 1,1 миллиард бюджетных денег из 180 млрд. рублей выделенных на «святые цели» - нацпроекты, были самым наглым образом "освоены" и виновные лица отделались легким испугом…
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