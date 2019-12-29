Президент заявил, что это требует времени

Президент России Владимир Путин считает, что России не уйти от нефтезависимости "одним щелчком". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Президент считает, что зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов постоянно снижается. Но избавится от неё быстро пока невозможно.

- Это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев, - сказал президент.

Путин считает, что руководство страны хотело уйти от нефтезависимости и постепенно уходит. В качестве аргумента он рассказал о росте несырьевых доходов страны.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.

Видео: YouTube / Правительство России