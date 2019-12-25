Президент России Владимир Путин разрешил "Газпрому" готовить строительство "Силы Сибири – 2". Это произошло на встрече президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Глава государства поручил начинать изыскательные работы. Стенограмма беседы опубликована на сайте президента.
По словам Миллера, сейчас проведён предварительный технико-экономический анализ. Он дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Теперь компании нужно приступить к разработке технико-экономического обоснования.
Владимир Путин одобрил это.
Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.
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