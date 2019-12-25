Сейчас проведён предварительный технико-экономический анализ.

Президент России Владимир Путин разрешил "Газпрому" готовить строительство "Силы Сибири – 2". Это произошло на встрече президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Глава государства поручил начинать изыскательные работы. Стенограмма беседы опубликована на сайте президента.

По словам Миллера, сейчас проведён предварительный технико-экономический анализ. Он дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Теперь компании нужно приступить к разработке технико-экономического обоснования.

Владимир Путин одобрил это.

Ранее экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России.