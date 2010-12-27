Путин рассказал студентам, чем нужно заниматься по ночам 

Президент России пошутил про "Ночь карьеры".

Во вторник, 9 июля, Владимир Путин встретился со студентами Уральского федерального университета (УрФУ). Президент России поддержал их проект "Всероссийская ночь карьеры".

Задача такой программы - дать возможность студентам познакомиться с потенциальными работодателями. Президент во время обсуждения немного пошутил про "Ночь карьеры".

И не важно, по ночам этим заниматься… хотя по ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии … Но если это создает базу для развития, для будущего, профессионального роста, конечно сказал с улыбкой Путин

Президент России пообещал студентам в ближайшее время вникнуть во все тонкости данной программы. Также он заявил, что 90% выпускников университета трудоустраиваются, а 80% из них работают по специальности.

Ранее мы сообщали о том, что Путин высказался против санкций в отношении Грузии из-за уважения к грузинскому народу.

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"