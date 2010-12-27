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Путин рассказал студентам, чем нужно заниматься по ночам 
Сегодня, 20:42
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IRINA_CHALKINA

Путин рассказал студентам, чем нужно заниматься по ночам 

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Президент России пошутил про "Ночь карьеры".

Во вторник, 9 июля, Владимир Путин встретился со студентами Уральского федерального университета (УрФУ). Президент России поддержал их проект "Всероссийская ночь карьеры".

Задача такой программы - дать возможность студентам познакомиться с потенциальными работодателями. Президент во время обсуждения немного пошутил про "Ночь карьеры".

И не важно, по ночам этим заниматься… хотя по ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии … Но если это создает базу для развития, для будущего, профессионального роста, конечно

сказал с улыбкой Путин 

Президент России пообещал студентам в ближайшее время вникнуть во все тонкости данной программы. Также он заявил, что 90% выпускников университета трудоустраиваются, а 80% из них работают по специальности. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин высказался против санкций в отношении Грузии из-за уважения к грузинскому народу.

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"

Теги: новости россии, ночь карьеры, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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