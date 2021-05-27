С мальчиком президент РФ встретился в 2005 году.

Российский президент Владимир Путин рассказал об истории создания Центра имени Димы Рогачева. Президент РФ обратился с речью к участникам конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология 21 века". Политик уточнил, что на мероприятии обсуждаются жизненно важные вопросы. Встреча объединяет специалистов из нескольких стран. Место проведения выбрано не случайно - центр считается одним из крупнейших по терапии раковых и гематологических заболеваний детей. Тысячи пациентов проходят в нем высокотехнологичное и эффективное лечение.

Для меня это и личная история, потому что встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым - жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком. Владимир Путин, президент РФ

Путин напомнил, что центр начал свою работу десять лет назад. Президент сообщил, что понимал, что в РФ крайне важно создать такую клинику с современным оборудованием и командой неравнодушных врачей. Центр построен совместно с зарубежными партнерами. В нем могут проводиться научные исследования. Учреждение названо в честь мальчика, мечтавшего лечиться в такой больнице. С Димой Рогачевым Путин встретился в 2005 году, когда получил от ребенка письменное приглашение на блины. Глава РФ подарил ему фотоаппарат, а взамен получил рисунок больницы будущего.

Путин заявил о кардинальном изменении системы помощи онкобольным детям.

Видео: kremlin.ru

