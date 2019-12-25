Политик призвал ограничить "шокирующий контент".

Владимир Путин рассказал об испытываемой оторопи при просмотре телевизора. Об этом глава государства заявил на заседании с членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества, которое состоялось 10 декабря. По мнению политика, контент, демонстрируемый по телевидению, следует ограничить. Российский лидер считает, что во многом качество передач зависит от культуры людей, которые выпускают их в эфир.

Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет Владимир Путин, президент России

Президент надеется, что в России постепенно будет подниматься уровень культуры телевизионщиков, которые откажутся от того, чтобы травмировать психику зрителей. Он добавил, что действовать в данном направлении правительству следует аккуратно, так как вводит жестких ограничений приведет к негативной реакции. Владимир Путин указал на то, что существует тонкая грань между свободой слова и защитой основных ценностей, на которых ориентировано общество.

Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт.

Фото: Kremlin.ru