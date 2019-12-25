Путин прокомментировал инцидент с Навальным

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с отравлением Алексея Навального. Соответствующее заявление он сделал на встрече главы государства с членами СПЧ.
Глава государства заявил, что Россия готова принять все материалы по соответствующему инциденту. Однако, никто не хочет предоставлять эти документы.
Ясно, что это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает
Владимир Путин.
Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. После политика перевезли в Германию, где заявили о его отравлении "Новичком".
Ранее мы сообщали о том, что заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО.
Фото: instagram / navalny
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