Путин прокомментировал инцидент с Навальным

По словам президента Россия готова принять материалы по инциденту с Алексеем Навальным, но никто их не дает и не объясняет причин.

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с отравлением Алексея Навального. Соответствующее заявление он сделал на встрече главы государства с членами СПЧ.

Глава государства заявил, что Россия готова принять все материалы по соответствующему инциденту. Однако, никто не хочет предоставлять эти документы.

Ясно, что это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает Владимир Путин.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. После политика перевезли в Германию, где заявили о его отравлении "Новичком".

Ранее мы сообщали о том, что заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО.

Фото: instagram / navalny