Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт

Валерио Дзанетти поблагодарил Путина, полицию и госорганы в осуществлении его мечты.

Итальянский волонтер, просивший у Владимира Путина гражданство, получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Чиновница отметила, что речь идет о добровольце по имени Валерио Дзанетти.

Напомним, что на прошлой неделе добровольцы провели видеоконференцию с российским лидером. В ней также участвовал Валерио Дзанетти. Он рассказал, что более восьми лет живет на территории РФ, в Красноярске. Мужчина преподает иностранные языки и занимается волонтерством в рамках проекта "Мы вместе". Он попросил политика помочь ему с получением гражданства.

Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство. Торжественное мероприятие состоялось в новом здании Управления по вопросам миграции краевого главка Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Волк уточнила, что Дзанетти был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. Представители полиции собрали и оформили для него необходимые документы, а также выдали решение о приеме в гражданство России. Итальянец поблагодарил президента Путина и органы государственной власти, а также правоохранителей, которые помогли ему осуществить мечту.

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