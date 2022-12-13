Президент РФ Владимир Путин рассказал об индексации заработных плат в условиях инфляции. Об этом он сообщил в ходе общения с рабочими Обуховского завода.
Глава государства отметил, что вопрос благосостояния граждан является "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения.
Мы будем обязательно продолжать работать по этому направлении. В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы.
Видео: kremlin.ru
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