Глава государства отметил, что вопрос благосостояния граждан является "одним из самых животрепещущих".

Президент РФ Владимир Путин рассказал об индексации заработных плат в условиях инфляции. Об этом он сообщил в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

Глава государства отметил, что вопрос благосостояния граждан является "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения.

Мы будем обязательно продолжать работать по этому направлении. В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы.

Видео: kremlin.ru