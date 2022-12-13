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Путин рассказал об индексации заработных плат в условиях инфляции

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Глава государства отметил, что вопрос благосостояния граждан является "одним из самых животрепещущих".

Президент РФ Владимир Путин рассказал об индексации заработных плат в условиях инфляции. Об этом он сообщил в ходе общения с рабочими Обуховского завода.

Глава государства отметил, что вопрос благосостояния граждан является "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения.

Мы будем обязательно продолжать работать по этому направлении. В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, зарплаты, индексация, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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