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Путин рассказал об авиапараде 9 мая в Москве

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Парад Победы и "Бессмертный полк", состоятся позднее.

Президент России Владимир Путин рассказал об авиапараде 9 мая в Москве. В нём примут участие самолёты и вертолёты.

Глава государства также добавил, что в некоторых городах России в День Победы пройдут праздничные салюты.

9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что все праздничные мероприятия, включая парад Победы и "Бессмертный полк", состоятся позднее, когда улучшится ситуация с пандемией COVID-19 в России.

Ранее Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники.

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Теги: 9 мая, день победы, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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