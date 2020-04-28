Парад Победы и "Бессмертный полк", состоятся позднее.

Президент России Владимир Путин рассказал об авиапараде 9 мая в Москве. В нём примут участие самолёты и вертолёты.

Глава государства также добавил, что в некоторых городах России в День Победы пройдут праздничные салюты.

9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что все праздничные мероприятия, включая парад Победы и "Бессмертный полк", состоятся позднее, когда улучшится ситуация с пандемией COVID-19 в России.

Ранее Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса