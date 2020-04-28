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Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники
Сегодня, 20:26
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matveyvn

Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники

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К поездкам на дачи и огороды, считает президент, тоже нужно отнестись осторожно.

Президент России Владимир Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники. Он сделал это во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса.

Глава государства призвал граждан России проявить ответственность и предельную осторожность в выходные дни.

Воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях.

Владимир Путин, президент России

Также он добавил, что нежелательны лишние и необязательные поездки. К поездкам на дачи и огороды, считает президент, тоже нужно отнестись осторожно.

Ранее uлава Минздрава предостерёг граждан от поездок на майские праздники.

Теги: коронавирус, майские праздники, путин, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Богаченко Павел
Сегодня 20:46

Да все правильно, здесь сегодня смотрел https://borodina-protiv-buzovoj.ru/obrashhenie-vladimira-putina-28-04-2020 Президент во всем прав, старается зачитить людей.

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Минус
Аноним
Сегодня 20:46

Да все правильно, здесь сегодня смотрел https://borodina-protiv-buzovoj.ru/obrashhenie-vladimira-putina-28-04-2020 Президент во всем прав, старается зачитить людей.

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