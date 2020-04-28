Президент России Владимир Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники. Он сделал это во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса.
Глава государства призвал граждан России проявить ответственность и предельную осторожность в выходные дни.
Воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях.
Владимир Путин, президент России
Также он добавил, что нежелательны лишние и необязательные поездки. К поездкам на дачи и огороды, считает президент, тоже нужно отнестись осторожно.
Ранее uлава Минздрава предостерёг граждан от поездок на майские праздники.
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Да все правильно, здесь сегодня смотрел https://borodina-protiv-buzovoj.ru/obrashhenie-vladimira-putina-28-04-2020 Президент во всем прав, старается зачитить людей.
Да все правильно, здесь сегодня смотрел https://borodina-protiv-buzovoj.ru/obrashhenie-vladimira-putina-28-04-2020 Президент во всем прав, старается зачитить людей.