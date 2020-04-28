К поездкам на дачи и огороды, считает президент, тоже нужно отнестись осторожно.

Президент России Владимир Путин призвал россиян не ходить в гости на майские праздники. Он сделал это во время совещания с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса.

Глава государства призвал граждан России проявить ответственность и предельную осторожность в выходные дни.

Воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях. Владимир Путин, президент России

Также он добавил, что нежелательны лишние и необязательные поездки. К поездкам на дачи и огороды, считает президент, тоже нужно отнестись осторожно.

Ранее uлава Минздрава предостерёг граждан от поездок на майские праздники.