Глава Минздрава предостерёг граждан от поездок на майские праздники

Потому что произошёл рост заболеваний коронавирусом "внутрисемейной формы заражения".

Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерёг граждан от поездок на майские праздники. Соответствующее заявление он сделал на совещании президента России Владимира Путина с губернаторами и членами правительства.

Отказ от поездок на праздниках министр обосновал тем, что в последний месяц произошёл рост заболеваний коронавирусом "внутрисемейной формы заражения". Поэтому всем, подчеркнул он, нужно уберечь родственников — особенно старшего возраста — от рисков инфицирования.

Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса