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Путин рассказал о внешнеполитических приоритетах России

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Обычно у стран СНГ совпадают политические и экономические интересы.

Президент России Владимир Путин рассказал о внешнеполитических приоритетах России. Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности РФ.

Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве.

Владимир Путин, президент России

По его словам, обычно у стран СНГ совпадают политические и экономические интересы. Путин отметил, что это и является внешнеполитическим приоритетом России.

Ранее Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало задержание 33-х россиян. Главы государств надеются, что урегулировать данную ситуацию получится при взаимопонимании, которое характерно для сотрудничества двух стран.

Видео: kremlin.ru

Теги: внешняя политика, путин, снг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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