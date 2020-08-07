Обычно у стран СНГ совпадают политические и экономические интересы.

Президент России Владимир Путин рассказал о внешнеполитических приоритетах России. Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности РФ.

Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве. Владимир Путин, президент России

По его словам, обычно у стран СНГ совпадают политические и экономические интересы. Путин отметил, что это и является внешнеполитическим приоритетом России.

Ранее Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало задержание 33-х россиян. Главы государств надеются, что урегулировать данную ситуацию получится при взаимопонимании, которое характерно для сотрудничества двух стран.

Видео: kremlin.ru