Президент России Владимир Путин рассказал о внешнеполитических приоритетах России. Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности РФ.
Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве.
Владимир Путин, президент России
По его словам, обычно у стран СНГ совпадают политические и экономические интересы. Путин отметил, что это и является внешнеполитическим приоритетом России.
Ранее Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Одной из тем стало задержание 33-х россиян. Главы государств надеются, что урегулировать данную ситуацию получится при взаимопонимании, которое характерно для сотрудничества двух стран.
Видео: kremlin.ru
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