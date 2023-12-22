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Путин рассказал о выполнении Россией социальных обязательств

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Глава РФ рассказал о работе правительства над поддержкой населения.

Российский президент Владимир Путин рассказал о выполнении властями страны социальных обязательств перед населением в полном объеме  Соответствующее заявление глава государства сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции.  Политик отметил, что сейчас чиновники успешно выстроили систему поддержки семей с детьми от момента беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.

Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал - никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что как бы ни показалось странным, но несмотря на то, что Россия остается в состоянии вооруженного конфликта с ВСУ, все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны только увеличились.

Путин назвал минимальным уровень безработицы в РФ за всю историю.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, социальные гарантии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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