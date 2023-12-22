Глава рассказал о стремлении Запада разрушить экономику России.

Российский президент Владимир Путин назвал минимальным уровень безработицы в РФ за всю историю. Речь идет о показателе в 2,9 процента. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик отметил, что реальные доходы граждан выросли.

У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России - 2,9%. Такого никогда не было. И реальные доходы населения подросли. Владимир Путин, президент РФ

Политик пояснил, что когда западные компании уходили с внутреннего рынка России, то рассчитывали на то, в стране сразу все рухнет, остановятся предприятия, а тысячи людей останутся без рабочих мест. По словам Владимира Путина, в этм бы случае граждане вышли на улицы и потребовали бы от властей в широком смысле "хлеба и работы". Глава РФ сделал акцент на том, что такой сценарий не произошел, а безработица рекордно снизилась.

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