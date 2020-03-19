По словам политика, его положение будет зависеть от настроений граждан России.

Владимир Путин рассказал о своем статусе после 2024 года. Подобный вопрос журналиста президент России назвал преждевременным. Об этом политик заявил в рамках специального проекта для "ТАССа".

Не знаю, посмотрим...Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа...Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос прокомментировал Путин

Он добавил, что его положение будет зависеть от желания и настроений подавляющего большинства граждан. Глава государства считает, что статус зависит от уровня доверия народа к власти. Он согласился, что правящие элиты могут нервничать из-за неопределенности. Это может стать негативным фактором для "разбалансировки". Однако первичным источником власти Путин считает народ, поэтому именно его мнение очень важно для президента.

Владимир Путин отказался считать себя царем.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News