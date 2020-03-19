По словам президента России, он ежедневно работает, а не "сверху присматривает".

Владимир Путин отказался считать себя царем. Об этом политик рассказал в рамках специального проекта "ТАСС". Президент РФ ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к тому, что его называют царем. Глава государства считает, что он ежедневно работает, а не царствует.

Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают" прокомментировал политик

Путин заметил, что при этом царь сам "только шапку примеряет и смотрится в зеркало". По словам президента, ему даже в голову не приходило, что его пребывание у власти затянется на такое время. На данный момент политик занимает руководящие посты в стране в течение 20 лет.

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin