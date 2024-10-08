По словам главы государства, торговый оборот достиг отметки в 4,3 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Москве.

Встреча двух президентов проходит на полях саммита СНГ. Путин отметил, что позитивное развитие отношений Москвы и Баку отмечали во время его официального визита в столицу Азербайджана. По словам главы государства, торговый оборот достиг отметки в 4,3 млрд долларов. Он также отметил, что инвестиции РФ в азербайджанскую экономику составили более 4 млрд долларов.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

Видео: kremlin.ru