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Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана

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По словам главы государства, торговый оборот достиг отметки в 4,3 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии отношений России и Азербайджана. Об этом он заявил на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Москве.

Встреча двух президентов проходит на полях саммита СНГ. Путин отметил, что позитивное развитие отношений Москвы и Баку отмечали во время его официального визита в столицу Азербайджана. По словам главы государства, торговый оборот достиг отметки в 4,3 млрд долларов. Он также отметил, что инвестиции РФ в азербайджанскую экономику составили более 4 млрд долларов.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

Видео: kremlin.ru

Теги: азербайджан, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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