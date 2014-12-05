Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Глава РФ записал видеообращение в честь профессионального дня.

Российский президент Владимир Путин поздравил педагогов страны с Днем учителя. Глава государства в видеообращении поблагодарил их за непростую и ответственную миссию, которую им при ходится выполнять. Ролик по случаю памятной даты опубликован на официальном сайте администрации.

Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию. Всецело посвящаете себя своим ученикам. Стремитесь сделать все, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надежной опорой во взрослой жизни. Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что День учителя считают своим праздником не только школьные сотрудники но также и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов, связавшие свою ж изнь с воспитанием, становлением и обучением молодежи. Особое внимание в Кремле обратили на уважение к учительскому труду, так как в нем закладывается смыл по поиску для каждого человека собственного пути, призвания, достижения успеха и умение приносить пользу окружающим людям и государству.

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Фото и видео: Kremlin.ru