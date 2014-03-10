Они ждали, пока прививку сделает президент.

Владимир Путин рассказал о том, как в начале пандемии его знакомые медлили с вакцинацией. Это вызвало у президента удивление. Об этом он сказала 20-го октября на заседании правительства РФ.

По словам Путина, он спрашивал однокурсников, привились ли они или нет. Некоторые из них ждали чего-то и спрашивали в ответ, привился ли президент. После того, как глава государства сделал прививку, не все последовали его примеру и продолжили чего-то ждать. Путин назвал их "странными", отметив, что это образованные люди со степенями.

Странные люди. С хорошим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит. Владимир Путин, президент РФ.

Путин призвал россиян вакцинироваться, назвав отечественные препараты "безопасными и эффективными". Известно, что политический лидер вакцинировался "Спутником V".

Видео: kremlin.ru